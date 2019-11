Prima gioia casalinga per l’Assigeco: Orzinuovi sconfitto 72-68

L’Assigeco Piacenza si regala la prima gioia sul parquet del PalaBanca andando a sconfiggere Orzinuovi per 72-68. Una partita girata con un grande parziale ad inizio terzo periodo che ha consentito agli uomini di Ceccarelli di andare a +17 con un grande Hall e un solido Molinaro.

Nell’ultimo quarto Orzinuovi è rientrata prepotentemente in partita, ma la lucidità di Ferguson ha permesso all’Assigeco di portare a casa due punti fondamentali per il suo campionato.

LA CRONACA – Si inizia all’insegna delle mani freddissime da ambo le parti con Orzinuovi che chiude il primo parziale in vantaggio per 15-13. L’Assigeco si intestardisce troppo alla ricerca del tiro da tre punti, e la partita resta in bilico sul 31-32 all’intervallo lungo. All’uscita dagli spogliatoi i biancorossoblu mettono le mani sulla partita: Molinaro giganteggia sotto i tabelloni, Hall realizza canestri fondamentali, ma anche Santiangeli si erge a protagonista. Tutto questo si traduce nel 54-37 di metà periodo. A cavallo tra la fine del terzo quarto e i primi minuti dell’ultimo, Orzinuovi trova canestri importanti da Ferraro e rientra prepotentemente in partita. Il finale è infuocato: Mekowulu stoppa Ferguson, ma il canestro viene convalidato. E’ il punto esclamativo sulla gara: l’Assigeco può finalmente festeggiare il primo successo tra le mura amiche.

MOMENTO CHIAVE – Il terzo quarto dove l’Assigeco, sospinta dai canestri di Ferguson e Hall, ha trovato il +17 per poi resistere agli assalti dell’Agribertocchi.

PROTAGONISTI BIANCOROSSOBLU – Ferguson chiude la partita a 22 punti con 4/7 da 2 e servendo 4 assist. Hall mette a segno 21 punti con il 44% da 3 raccogliendo pure 10 rimbalzi. Menzioni d’onore però per Molinaro e Piccoli che nonostante i 9 punti combinati hanno deciso la partita nel terzo e quarto periodo con le solite giocate di energia e di voglia.

CURIOSITA’ STATISTICHE – I biancorossoblu trovano la prima vittoria in casa nonostante il 34% dal campo (25/74) grazie ad una prova pazzesca a rimbalzo: sono 47 quelli catturati dall’Assigeco di cui ben 21 offensivi. Orzinuovi paga invece la pessima prestazione ai liberi (13/22) e una prova opaca a rimbalzo.

PROSSIMA AVVERSARIA– Tezenis Verona, domenica 10 novembre, alle ore 18, all’AGSM Forum di Verona.

ASSIGECO PIACENZA – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI 72-68 (13-15, 18-17, 23-13, 18-23)

Piacenza: Montanari, Ferguson 22, Molinaro 7, Rota 4, Gasparin 6, Piccoli 2, Ihedioha 2, Turini, Cremaschi ne, Santiangeli 8, Jelic ne, Hall 21. All. Ceccarelli.

Orzinuovi: Smith 15, Bossi 8, Siberna, Perin, Parrillo 11, Guerra ne, Ferraro 9, Galmarini 3, Negri 5, Mekowulu 17. All Salieri.