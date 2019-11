Primo stop per il Fiorenzuola sconfitto al Pavesi dal Mezzolara

Campionato Serie D Girone D – 11° Giornata

U.S. Fiorenzuola 1922 vs Mezzolara Calcio 2-4

U.S. Fiorenzuola 1922: Battaiola; Romeo (33’ Moukam); Guglieri; Zaccariello (33’ Carrara); Bruzzone; Cavalli; Tognoni; Colantonio (62’ Corbari); Arrondini; Boilini (62’ Bigotto); Tunesi (62’ Pozzebon). All. Tabbiani. A disposizione: Bertolazzi; Vago; Amore; Bertè.

Mezzolara Calcio: Malagoli; Aguiari; De Lucca (80 El Bouhali); Pappaianni; Rossi; Montebugnoli; Kharmoud (53’ Pierantozzi); Roselli; Rizzi; Ianniello (90’ Boschini); Sereni (65’ Sala). All. Togni. A disposizione: Albertazzi; Salcuni; Ferrari;; Mazzoni.

Arbitro: Gregoris da Pescara. Assistenti: Marconi – Magherini

Reti: 38’ rig. Sereni (M); 60’ Aguiari (M); 63’ Tognoni (F); 75’ De Lucca (M); 79’ Rossi (M); 83’ rig. Pozzebon (F)

Note: Pappaianni (M); Kharmoud (M); De Lucca (M); Moukam (F); Roselli (M)

Recupero: 2’ e 5’

Il Mezzolara approccia bene la gara, aggredendo alto la squadra di Tabbiani; in azione di contropiede il primo tiro della gara è di Ianniello, che dal limite spara alto sopra la traversa al 6’.

I rossoneri si riorganizzano ed alzano il proprio baricentro, iniziando le proprie trame di gioco e lavorando principalmente sulla catena di destra.

Il Fiorenzuola perde per infortunio alla testa Romeo al 33’; con lui esce Zaccariello per un doppio cambio tattico anche in funzione degli Under da parte di Mister Tabbiani. Dentro Moukam e Carrara, in una mezz’ora avara di emozioni.

Al 38’ il Mezzolara si porta in avanti in contropiede per Sereni, che serve un traversone per Ianniello in posizione di offside non segnalato. La palla arriva a Kharmoud che crossa al centro, trovando un tocco di mano della retroguardia rossonera. E’ rigore, che Sereni realizza nonostante Battaiola intuisca alla sua destra. 0-1.

Il Fiorenzuola reagisce, ma vede l’annullamento del pareggio al 43’ per fuorigioco di Colantonio, poi abile a battere di testa Malagoli.

Al rientro in campo Colantonio ci prova dai 25 metri al 50’, con Malagoli che si tuffa sulla destra e respinge lateralmente.

Il Mezzolara raddoppia al 60’, con la rete in mischia di Aguiari sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla destra. 0-2.

Mister Tabbiani rivolta letteralmente la squadra al 62’, inserendo ben 3 giocatori, Corbari, Bigotto e Pozzebon. Sugli sviluppi della punizione seguente, Guglieri crossa per Bruzzone, il quale sponda per il tap in vincente di Tognoni. 1-2.

Il neo entrato Sala per il Mezzolara da calcio piazzato impegna severamente Battaiola al 71’ ad una bella parata sulla sua sinistra.

Leggerezza difensiva del Fiorenzuola al 75’, con una palla mal gestita in area rossonera. Il Mezzolara è abile a rubare la sfera e a servire in area piccola De Lucca per la doccia gelata ai rossoneri. E’ 1-3 per gli ospiti.

Il Mezzolara realizza anche la quarta rete al 79’ con Rossi, che sfrutta il cross dalla destra da parte di Ianniello su punizione e di testa incorna alle spalle di Battaiola. 1-4.

Pozzebon su calcio di rigore concesso su fallo di mani di Pappaianni all’83’ prova a rianimare il Fiorenzuola calciando alla destra di Malagoli. 2-4.

In una partita veramente sfortunata, anche capitan Guglieri alza bandiera bianca all’85’ per un problema muscolare.

Battaiola ci mette una pezza per ben due volte in due minuti su Rizzi con un doppio grande intervento, prima di piede e poi di riflesso per mettere palla sopra la traversa.

Il finale è tutto ospite, con il Mezzolara che infligge la prima sconfitta stagionale agli uomini di Tabbiani con un oltremodo severo 2-4 finale.