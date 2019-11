Problemi a un ginocchio, si ferma Alessandro Fei

Problemi in casa Gas Sales Piacenza per lo schiacciatore Alessandro Fei, che al termine dell’allenamento ha avvertito un forte dolore al ginocchio sinistro.

“Valutato dallo staff medico – fa sapere la società biancorossa -, è stato riscontrato all’atleta un importante versamento articolare, oltre a limitazione funzionale del ginocchio stesso. È stata posta diagnosi di riacutizzazione di condropatia femoro-rotulea, patologia peraltro già nota in quanto diagnosticata circa un mese fa, come da risonanza magnetica eseguita in tale periodo”.

“Dopo un’attenta valutazione – viene spiegato – e contestuale consulto con il Dr. Simone Perelli, consulente ortopedico della Gas Sales Piacenza, è stata posta indicazione a terapia infiltrativa del ginocchio stesso con antinfiammatori e acido ialuronico, oltre a un periodo di riposo quantificabile in 7/10 giorni salvo complicazioni.