Progetto “Fratelli straordinari”, cena benefica al Preziosissimo Sangue

Angsa – associazione nazionale genitori soggetti autistici – e Fondazione Pia Pozzoli – Dopo di Noi organizzano una cena benefica per sostenere il progetto “Fratelli straordinari”. Il progetto è finalizzato a ragazzi e ragazze con fratelli o sorelle disabili e ai loro genitori.

L’appuntamento è per sabato 9 novembre, nella parrocchia del Preziosissimo Sangue.

Per informazioni e adesioni (entro il 6 novembre) chiamare Licia 328/3681734, Lucia 347/8457808.

“Questo percorso nasce – spiega Lucia Cervato di Angsa Piacenza – per fornire un supporto a famiglie con bambini con neurodiversità o disabilità, e si rivolge in particolare ai fratelli di questi ragazzi, che finiscono spesso per sentirsi trascurati”.

Il progetto, già presentato nelle scorse settimane, si avvarrà della collaborazione dell’ortopedagogista Bert Pichal, e si articolerà in una serie di incontri, rivolti rispettivamente sia alle mamme e ai papà che ai ragazzi, divisi per età.

Essere genitori non è facile e grazie al progetto promosso da Angsa e Fondazione Pia Pozzoli si vuole creare uno spazio di riflessione in cui le mamme e i papà possano condividere con altre famiglie questa fatica, riflettendo su bisogni, pensieri e desideri dei propri figli e considerando le sfide e le opportunità dell’essere un genitore di figli speciali.

Allo stesso modo si vuole creare uno spazio esclusivo per i fratelli e le sorelle di ragazzi disabili, in cui possano divertirsi e giocare liberamente, esprimere i propri vissuti emotivi, condividere con i coetanei la propria esperienza, avere informazioni circa le particolarità che il proprio fratello presenta, ricevere strumenti pratici per migliorare la relazione con i propri familiari.

Gli incontri guidati dal dott. Bert Pichal sono aperti a tutti i siblings della città e della provincia di Piacenza, per informazioni e adesioni : angsapiacenza@gmail.com, cell. 366.9533096 – info@fondazionepiapozzoli.it