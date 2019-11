Pronto riscatto per l’Assigeco: domata Roseto

PRONTO RISCATTO PER L’ASSIGECO PIACENZA: DOMATA ROSETO 87-67

Un’Assigeco Piacenza solida e cinica nei momenti decisivi della partita torna alla vittoria sul parquet del PalaBanca, battendo Roseto per 87-67. Una gara che ha messo in mostra un ottimo Santiangeli, autore di 27 punti, ben supportato da Ogide, che ha chiuso a 18. Con questo successo, il quarto nelle ultime cinque partite, l’Assigeco si mantiene nel gruppo delle seconde in classifica a quota 12 punti in classifica.

LA CRONACA – L’inizio di partita è perfetto per l’Assigeco, che punisce in maniera continua la difesa a zona 3-2 proposta dagli ospiti sin dal secondo possesso. Santiangeli è una bocca da fuoco micidiale, così come Gasparin e Piccoli, ben innescati da un Mike Hall piuttosto silente al tiro, ma sempre prezioso in diverse fasi della gara. Un’Assigeco costante riesce a rintuzzare con costanza i tentativi di rientro degli ospiti, tenuti a galla dalle triple di De Fabritiis e dalle invenzioni di Mouaha e lo strappo arriva nel terzo periodo, con Ogide che segna cinque punti consecutivi al rientro dall’intervallo lungo e Santiangeli che mette la parola fine sul match con possessi sempre molto redditizi.

MOMENTO CHIAVE – Lo strappo decisivo nel terzo quarto firmato Santiangeli e Ogide con cui l’Assigeco ha praticamente chiuso la partita.

PROTAGONISTI BIANCOROSSOBLU – Marco Santiangeli fornisce un’altra prestazione da MVP mettendo a segno 27 punti con il 44% dall’arco aggiungendo anche 6 rimbalzi e 5 assist. Grande rientro al PalaBanca anche per Andy Ogide che chiude con una doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi. In doppia cifra anche Matteo Piccoli e Giovanni Gasparin con 11 punti a testa.

CURIOSITA’ STATISTICHE – L’Assigeco chiude ancora una volta a quota 87 punti, esattamente come aveva fatto contro Ferrara: stavolta però i punti concessi sono solo 67, complice anche un negativo 15/26 degli ospiti dalla lunetta. Decisiva è però la sfida a rimbalzo in cui Piacenza ne cattura ben 43 contro i soli 27 degli Sharks, squadra fra le migliori del campionato nella specialità. Positive infine le percentuali dal campo: gli uomini di Ceccarelli chiudono col 50% da 2 e il 41% da 3, dimostrando inoltre la consueta precisione dalla lunetta (20/26, il 77%).

PROSSIMA AVVERSARIA – Apu Old Wild West Udine, domenica 1 dicembre alle ore 18, al Pala Carnera di Udine.

ASSIGECO PIACENZA – SAPORI VERI ROSETO 87-67

(21-16, 23-19, 22-17, 21-15)

Piacenza: Montanari 3, ogide 18, Molinaro 3, Rota 2, Gasparin 11, Piccoli 11, Ihedioha 7, Turini 3, Cremaschi, Santiangeli 27, Jelic, Hall 2. All. Ceccarelli

Roseto: Mabor, Lattin 7, Giordano 5, Menalo, De Fabritiis 15, Mouaha 18, Canka 6, Oliva ne, Cocciaretto ne, Ciribeni 2, Bayehe 4, Pierich 10. All. D’Arcangeli.

