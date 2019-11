Prosegue il Movember Assigeco con tante iniziative nella partita con Ferrara

Proseguono le iniziative legate al Movember Assigeco. Dopo la partita con Orzinuovi, anche sabato prossimo, in occasione della sfida casalinga con la Feli Pharma Ferrara, all’ingresso del PalaBanca sarà possibile fare una offerta che sarà devoluta direttamente alla Movember Foundation.

Movember (da “Moustache”, parola inglese per baffi, e “November”) è un evento annuale che si svolge nel corso del mese di novembre. Durante questo periodo gli uomini che vi aderiscono (i Mo bro) si fanno crescere dei baffi per raccogliere fondi e diffondere consapevolezza sul carcinoma della prostata ed altre patologie.

Durante l’intervallo della partita interverrà il dottor Fiordelise, andrologo di Piacenza, per sensibilizzare il pubblico sulla gravissima malattia del tumore alla prostata, patologia per la quale la Movember Foundation si è sempre adoperata per raccogliere fondi per la prevenzione. Inoltre, all’ingresso del PalaBanca, i tifosi riceveranno in omaggio dei baffi finti. Proprio il baffo è da sempre il simbolo del movimento Movember.

I tifosi potranno postare le foto con i loro baffi finti sui propri social taggando i profili ufficiali Assigeco Piacenza e utilizzando l’hashtag #MovemberAssigeco. I protagonisti delle foto più belle riceveranno un simpatico omaggio targato Assigeco Piacenza.