Prossime assunzioni in Enel Distribuzione, incontro informativo alla Cisl

Nella giornata di lunedì 11 novembre, dalle ore 17 alle ore 18.30, la Flaei Cisl di Piacenza organizza presso la sede provinciale del sindacato (Via Pietro Cella, 11) un momento formativo propedeutico alla selezione per la prossime assunzioni in Enel Distribuzione in provincia di Piacenza.

L’incontro vuole portare a conoscenza dei diplomati e neo diplomati del territorio di Piacenza gli esatti termini in cui consiste l’opportunità che si aprirà a breve di nuove assunzioni presso Enel Distribuzione. “Come sindacato Flaei Cisl di Piacenza – spiega Giancarlo Barbieri, in qualità di referente per la provincia di Piacenza – riteniamo utile questo momento di confronto per indirizzare al meglio i candidati verso questa occasione occupazionale che si aprirà a brevissimo nel nostro territorio. Certi di una forte partecipazione, invitiamo in particolare i giovani”.