Provincia di Piacenza, pubblicato il bando di alienazione – con scadenza prevista per il 16 dicembre alle ore 13 – di 6 immobili e un terreno di proprietà dell’Ente.

“La Provincia prosegue nell’attuazione del proprio piano di alienazione degli immobili non più strategici” – commenta l’ente in una nota -. Introitare tre milioni di euro da investire sul territorio, con particolare riguardo alla manutenzione stradale, è l’obiettivo che si pone l’amministrazione provinciale di Piacenza, riproponendo il bando di vendita di quattro case cantoniere tra Castel San Giovanni, Castelvetro e l’Alta Valnure, oltre a un terreno edificabile e due palazzi di pregio del centro storico di Piacenza”. “L’Ufficio “Bilancio, Patrimonio, Acquisti” – continua -, infatti, ha dato avvio alla procedura di asta pubblica per l’alienazione dei 7 lotti”:

1 – Palazzo Pallastrelli, in via Mazzini n. 62 a Piacenza – Già sede degli uffici provinciali, struttura e impianti a norma e perfettamente funzionanti, il valore a base d’asta ammonta ad euro 2.100.000,00;

2 – Palazzo Rezzoalli, in Via X Giugno n. 20 a Piacenza – Si tratta di una struttura dal profilo storico, con impianti e interni da rivedere situata a ridosso dell’Istituto Romagnosi, il valore a base d’asta ammonta ad euro 600.000,00.

Per tali immobili, soggetti a vincolo della Soprintendenza, può essere esercitata la prelazione da Enti o Organismi dello Stato.

3 – Ex Casa Cantoniera ANAS, S.P. n. 10R Padana Inferiore, in Comune di Castel San Giovanni (PC), il cui prezzo a base d’asta € 90.000,00;

4 – Terreno edificabile, S.P. n. 10R Padana Inferiore, in Comune di Castel San Giovanni (PC), il cui prezzo a base d’asta ammonta ad euro 90.000,00;

5 – Ex Casa Cantoniera ANAS, S.P. n. 10R Padana Inferiore, in Comune di Castelvetro Piacentino (PC), il cui prezzo a base d’asta ammonta ad euro 90.000,00;

6 – Casa cantoniera, S.P.R. 654R Val Nure, in Località Boli in Comune di Farini (PC), il cui prezzo a base d’asta euro 35.000,00;

7 – Casa cantoniera, S.P.R. 654R Val Nure, in Località Folli in Comune di Ferriere (PC), il cui prezzo a base d’asta ammonta ad Euro 45.000,00.

“Si segnala – dice la Provincia – che è possibile fare un’offerta distinta per ogni singolo lotto e che è possibile formulare offerte in diminuzione fino al limite massimo del 20% del prezzo a base d’asta. La scadenza del bando è prevista per lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 13. L’apertura delle buste con le offerte, alla quale gli offerenti potranno presenziare, avverrà alle 9 e 30 del giorno successivo, martedì 17 dicembre 2019”.

Nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente, al link https://bit.ly/2QAyQ4y è possibile trovare i documenti della procedura e le informazioni sugli immobili oggetto di alienazione.