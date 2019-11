Provinciale Padana Inferiore, senso unico alternato fino al 4 dicembre

Con una nota ufficiale, il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza ha fatto sapere che sono imminenti le lavorazioni di ripresa della pavimentazione bituminosa lungo la Strada Provinciale n°10R Padana Inferiore.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone la limitazione della circolazione, a senso unico alternato, per tutte le categorie di veicoli, regolato da movieri, dalle ore 9 alle ore 17 dal da lunedì 4 novembre a mercoledì 4 dicembre, esclusi i festivi, lungo la Strada Provinciale n° 10 R Padana Inferiore, nei territori dei Comuni di Piacenza, Caorso e Monticelli d’Ongina.