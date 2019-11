Qualità della vita, Piacenza perde altre posizioni: è 32esima

Trento al top in Italia per qualità della vita, davanti a Pordenone e Sondrio, mentre Piacenza continua a perdere posizioni passando dal 28esimo dello scorso anno al 32esimo posto (eravamo 20esimi nel 2017).

E’ il quadro disegnato dall’annuale classifica (relativa a 107 province) realizzata da Italia Oggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla sua ventunesima edizione. A monopolizzare la top ten città del Nord Est e del Nord Ovest: dietro alle tre già citate ci sono Verbano-Cusio-Ossola, Belluno, Aosta, Treviso, Cuneo, Udine e Bolzano, quest’ultima al primo posto lo scorso anno. Cinque le province in Emilia Romagna che precedono Piacenza: Bologna (13esimo posto), Modena (15esimo), Parma (20esimo), Forlì Cesena (21esimo), Reggio Emilia (25esimo).

“Nel 2019 – osserva Italia Oggi nell’articolo a firma di Silvana Saturno – la qualità della vita in Italia è complessivamente migliorata. Oggi sono 65 su 107 le province italiane in cui la qualità di vita è buona o accettabile: un dato che risulta il migliore degli ultimi cinque anni. Nel 2015, infatti, le province in cui «si vive bene» erano 53 su 110, nel 2016 e 2017 erano diventate 56 su 110, nel 2018 avevano raggiunto quota 59 su 110”.

Dall’indagine emerge il divario tra nord e sud, per trovare le prime province del Sud bisogna arrivare al 69° e al 70° posto, dove compaiono Potenza e Matera. Ad occupare l’ultima posizione in graduatoria è Agrigento: “Nel Mezzogiorno e nelle Isole – si legge -, il «buon vivere» è ancora un miraggio: in 35 province su 38 la qualità della vita è risultata scarsa o insufficiente; al contrario, nel Nordest, in 22 province su 22 la qualità della vita è buona o accettabile, in nessuna scarsa o insufficiente. Nel Nordovest, la qualità è buona o accettabile in 23 su 25 province (solo in due scarsa)”.

“Nelle province di piccole e medie dimensioni si vive meglio che nelle metropoli – osserva Italia Oggi -, tuttavia le performance di alcune grandi città nel 2019 migliorano: Roma risale dall’85° al 76° posto; Milano dal 55° al 29°, Torino dal 78° al 49°; Bologna dal 43° al 13°. Per quanto riguarda Napoli, il salto è dal 108° al 104° posto: considerando che però il numero di province analizzate si è ridotto da 110 a 107, si tratta di una conferma”.