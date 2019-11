Reggiana – Piacenza, scatta l’ora del derby. Franzini “Daremo il massimo per i tre punti”

Sale l’attesa per il derby tra Reggiana e Piacenza, una sfida che manca dalla stagione ’96/’97 quando entrambe le formazioni erano in Serie A.

Si gioca domenica (ore 17.30) al Mapei Stadium, dove sono attesi almeno 500 tifosi biancorossi (l’ultimo dato nel tardo pomeriggio di venerdì parla di 456 tagliandi staccati), con la Curva Nord che ha organizzato la trasferta in treno.

La prestazione incolore di fronte all’Imolese nell’ultima di campionato ha interrotto la mini striscia di due successi consecutivi della squadra di Franzini, che in settimana ha poi portato a casa il passaggio ai quarti di Coppa Italia con la vittoria a Cesena frutto di una prestazione tutto sommato positiva. Le prime della graduatoria corrono e se al momento guardare verso la vetta sembra operazione azzardata è necessario trovare continuità per provare ad accorciare verso le posizioni di vertice, dove staziona proprio la Reggiana (o più correttamente Reggio Audace), che con 31 punti, quattro in più dei biancorossi, occupa il quinto posto in classifica ad una sola lunghezza dal terzetto composto da Carpi, Sudtirol e Padova. Una sola sconfitta in sedici gare fin qui per la truppa guidata in panchina da Massimiliano Alvini, che ha però pagato in graduatoria i tanti pareggi, ben sette.

Alla vigilia del derby carica i suoi mister Franzini, tornato a parlare dopo il silenzio stampa ma che non si sbottona sulle scelte in vista della gara: “Domenica andiamo ad affrontare una partita importante, che a livello di stimoli ci fa recuperare tutta la stanchezza accumulata dalla gara di Coppa Italia – inquadra la sfida il tecnico biancorosso -. La Reggio Audace è una squadra esperta con ottimi giocatori che hanno vinto parecchio negli anni precedenti, ma sono sicuro che tutta la mia squadra darà il massimo per portarsi a casa i tre punti. Sicuramente dobbiamo ancora migliorare in tanti aspetti e soprattutto ricercare continuità nei risultati”.