“Rido Sogno e Volo”, coi Manicomics una nuova rassegna a metà tra circo e teatro

Manicomics Teatro è pronto a lanciare una rassegna di teatro/circo – che si svolgerà presso il nuovo spazio “Open Space 360” in via Scalabrini a Piacenza – dal titolo “Rido Sogno e Volo”.

“Dopo i viaggi all’estero, dopo gli incontri e le stabili collaborazioni con compagni di viaggio davvero speciali come il Cirque du Soleil e la Compagnia Finzi Pasca – spiegano dalla compagnia piacentina -, sentiamo la necessità di far crescere anche la presenza sul territorio italiano e della nostra città e, grazie al supporto delle forze culturali ed economiche che ci sono vicine, diamo il via alla rassegna Rido Sogno e Volo, dedicata al Teatro e al Circo Contemporaneo”.

“”Rido Sogno e Volo” ci accompagnerà tra ottobre e maggio nel nuovo centro polifunzionale Open Space 360°, con compagnie italiane e straniere, con teatro, circo, comicità e poesia. Gli spettacoli proposti sono serali, per le scuole e per le famiglie durante le domeniche pomeriggio, tutti all’insegna del teatro di movimento e del circo contemporaneo. La rassegna è rivolta a tutti ma soprattutto ai “giovani”, quelli veri, e a quelli che, come noi, hanno voglia di guardare in alto e spalancare gli occhi alla fantasia”.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Mibact – Ministero per le attività e i beni culturali Regione Emilia Romagna, con il sostegno di Fondazione Piacenza e Vigevano e il patrocinio del Comune di Piacenza.

PROGRAMMA 2019

Venerdì 8 e sabato 9 novembre h.21

Petit Cabaret 1924 (cast internazionale) PETIT CABARET 1924

Venerdì 22 novembre h.21

Rita Pelusio URLANDO FURIOSA

Venerdì 27 dicembre h.21, sabato 28 dicembre h.16.30 e 21

Manicomics Teatro VIAGGIO ORGANIZZATO PLUS (vincitore di 2 premi internazionali)

PROGRAMMA 2020

Giovedì 30 gennaio h.21

Baccalà Clown (Svizzera) PSS … PSS … (vincitore di 12 premi internazionali)

Venerdì 20 e sabato 21 marzo h.21

Manicomics Teatro PIGIAMA HOTEL

DI DOMENICA A TEATRO

Domenica 2 febbraio h.16.30

Manicomics Teatro IL GIGANTE EGOISTA

Domenica 23 febbraio h.16.30

SPECIALE CARNEVALE – Ago Clown e Manicomics Teatro CABARET PER BAMBINI FURBI

Domenica 8 marzo 2020 h.16.30

Artemakia LA PORTA ACCANTO

Domenica 15 marzo 2020 16.30

Eccentrici Dadarò PETER PAN

Domenica 29 marzo 2020 h.16.30

Teatro del Cerchio MINO E IL TAURO

Domenica 5 aprile 2020 h.16.30

Manicomics Teatro UN CHILO DI LIBRI PER UN PANINO

Domenica 19 aprile 2020 16.30

ALLA CARICA!!! Manicomics Teatro (Piacenza)

DATE DA DEFINIRE

Manicomics Teatro e Compagnia Finzi Pasca (Svizzera) BRUTTA CANAGLIA LA SOLITUDINE

PROGETTI SPECIALI

Venerdì 21 febbraio 21

Progetto Ti.Ti in collaborazione con SERT Cortemaggiore

Martedì 9 giugno 21

Progetto TEATRABILITA’ Centro Socio Occupazionale in collaborazione con ASP Città di Piacenza

Giovedì 11 giugno 21

Progetto TEATRABILITA’ Comunità Residenti in collaborazione con ASP Città di Piacenza

WORKSHOP

27 febbraio – 1 marzo

Progetto Workshop di teatro e circo VOLO RIDENS e Atelier artistico UN PUNTO IN MOVIMENTO (giovedi 27 e venerdi 28 febbraio dalle 18 alle 22, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo dalle 10-13 e dalle 14.30 alle 19.30). I workshop sono condotti da Olivia Ferraris, Mauro Mozzani e Paola Foppiani.

BIGLIETTI – Il costo dei biglietti è visibile in ogni scheda-spettacolo. E’ possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria del teatro a partire da 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo. E’ consigliabile la prenotazione ai numeri +39 339 2908344 oppure +39 3316651873

CALENDARIO – Il calendario degli spettacoli e degli appuntamenti Manicomics può essere visionato per esteso su https://www.manicomics.it/calendario/

INFORMAZIONI GENERALI

Dieci domande agli artisti – Nelle repliche per le scuole, a seguire ogni spettacolo, è possibile un incontro con la Compagnia.

Location – Se non specificato diversamente tutti gli spettacoli e le attività si terranno presso OPEN SPACE 360° in via Scalabrini 19 a Piacenza.

Repliche per le scuole – I dati informativi e di dettaglio per le repliche scolastiche vengono forniti, a chi li richiede, in un apposito volume conoscitivo. Per richiedere il volume telefonare al 339 6180502 oppure scrivere a paolomanicomics@gmail.com