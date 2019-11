“Rido, Sogno e Volo”, un Ariosto ironico e surreale con lo spettacolo “Urlando Furiosa”

Dopo i due “sold out” dello spettacolo “Petite Cabaret”, tutto pronto per il secondo appuntamento della rassegna “Rido, sogno e volo”, organizzata da Manicomics Teatro. Venerdì 22 novembre, ore 21, nella location dell'”Open Space 360″ di via Scalabrini a Piacenza andrà in scena lo spettacolo “Urlando Furiosa” con Rita Pelusio.

LO SPETTACOLO – Ispirandosi al testo di Ariosto, Rita Pelusio trasforma il poema epico in un dialogo intimo, ironico, autocritico a tratti comico e surreale, con un battagliero alterego di nome Urlando che al grido di “à la Guerre” si lancia in un’aspra critica sociale e politica, prima sussurrata, ma poi crescente fino ad esplodere furiosa in un travolgente one-woman show che non annoia ma anzi fa riflettere, diverte e commuove mentre ci sprona alla lotta contro le mille ingiustizie che affliggono questo mondo. E alla fine ti senti pronto ad unirti a lei gridando: à la Guerre!

Urlando è una diversamente paladina. Ha un problema: l’intolleranza al senno. Decisamente inadatta a stare sulla terra viene esiliata sulla Luna, dove finiscono tutte le cose perdute. E come loro anche Urlando si sente persa. Ora è lassù e guarda dall’alto il mondo che ha lasciato. Si chiede dove stia davvero la follia e dove la ragione. Non avrebbe fatto meglio ad accettare il senno terrestre che non ha mai tollerato? Vale la pena battersi per battaglie considerate perse? Urlando Furiosa è un buffone poetico e irriverente nato dalla fantasia di Rita Pelusio, attrice e autrice che da anni sperimenta un teatro che sappia essere al contempo comico e civile.

Lo spettacolo che gioca con l’immaginario dell’epica, presenta un’eroina all’incontrario, piena di dubbi, in crisi, perennemente bastonata dalla realtà.

Attraverso le sue riflessioni e il racconto delle sue battaglie perse si interroga sulle contraddizioni del presente e si chiede se ha ancora senso credere nell’incredibile, sfidare il cinismo e la disillusione, immaginare il futuro con più incanto.

INFO E PREZZI

Open Space 360º via Scalabrini 19 – Piacenza — entrata 12€, ridotto 8€

E’ consigliabile la prenotazione ai numeri +39 339 2908344 oppure +39 331 6651873

Info: www.manicomics.it

LA RASSEGNA RIDO SOGNO e VOLO – La compagnia Manicomics presenta così la rassegna. “Dopo i viaggi all’estero, dopo gli incontri e le stabili collaborazioni con compagni di viaggio davvero speciali come il Cirque du Soleil e la Compagnia Finzi Pasca, sentiamo la necessità di far crescere anche la presenza sul territorio italiano e della nostra città e, grazie al supporto delle forze culturali ed economiche che ci sono vicine, diamo il via alla rassegna Rido Sogno e Volo, dedicata al Teatro e al Circo Contemporaneo. Rido Sogno e Volo ci accompagnerà tra ottobre e maggio nel nuovo centro polifunzionale Open Space 360°, con compagnie italiane e straniere, con teatro, circo, comicità e poesia. Gli spettacoli proposti sono serali, per le scuole e per le famiglie durante le domeniche pomeriggio, tutti all’insegna del teatro di movimento e del circo contemporaneo. Rido Sogno e Volo è rivolta a tutti ma soprattutto ai “giovani”, quelli veri, e a quelli che, come noi, hanno voglia di guardare in alto e spalancare gli occhi alla fantasia”.