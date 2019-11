Riqualificazione aree verdi, nuovi interventi da via Einaudi all’Infrangibile

Partirà a breve una nuova serie di interventi su aree e spazi verdi in città, volta ad integrare la normale manutenzione con lavori specifici di riqualificazione del patrimonio comunale.

A darne notizia il Comune di Piacenza: “In particolare – viene spiegato -, i nuovi lavori in via di assegnazione interesseranno lo spartitraffico di via Einaudi, l’area verde di via Vaciago, i percorsi fitness di Parco della Galleana e di Montecucco e il giardino tra via Broni e via Serravalle nel quartiere Infrangibile. Particolarmente atteso, per restituire il decoro da lungo tempo compromesso, è il programmato intervento sullo spartitraffico di via Einaudi, nel tratto compreso tra via Tedaldi e il “Bosco degli Alpini”, attualmente occupato da essenze arboree di dimensioni fino a 10 metri di altezza nel complesso, in cattivo stato vegetativo e condizioni di sviluppo irregolare”.

Alcune piante, inoltre, anche per ragioni di sicurezza e di visibilità, negli anni sono state rimosse e rimangono ancora presenti le ceppature. A fronte di tale situazione, la relazione tecnica del Comune evidenzia come “la reintegrazione della piante mancanti con altre della stessa specie è da considerarsi evitabile, proprio per l’alta probabilità di una crescita non regolare, con il rischio di dover intervenire nuovamente a distanza di poco tempo. Si ritiene opportuno – prosegue la relazione – per restituire il decoro alla zona e per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità, sostituire integralmente la vegetazione arborea esistente con una siepe di Prunus Laurocerasus dal facile attecchimento e molto indicata a formare una gradevole barriera di separazione tra via Einaudi e la pista ciclopedonale che vi corre a fianco”.

Oltre alla bonifica della vegetazione infestante nell’area verde di via Vaciago e alla rimozione delle attrezzature per il fitness in legno ammalorate nei Parchi della Galleana e di Montecucco, il progetto di riqualificazione, del valore complessivo stimato di oltre 47 mila euro, prevede anche il ripristino delle panchine dei giardini dedicati ai Vigili del Fuoco, in particolare con la rimozione di tutti i listelli in legno, il controllo e rispristino dei fissaggi dei telai metallici ai plinti di fondazione, la fornitura e posa in opera di nuovi listelli in plastica riciclata delle stesse dimensioni esistenti, nella quantità di 16 per panchina.

“Lo scopo del presente complessivo progetto – commenta l’assessore all’Ambiente, Paolo Mancioppi – è quello di migliorare lo stato di decoro del verde pubblico, garantendone un elevato standard qualitativo di fruibilità. Vi è inoltre un miglioramento della sicurezza legato in particolare alla circolazione viabilistica di via Einaudi, dell’igiene ambientale in via Vaciago e della fruibilità delle panchine dei giardini dell’Infrangibile. Come più volte annunciato, l’intento dell’Amministrazione è di investire in modo sempre più massiccio sulla riqualificazione delle aree verdi e giardini della città, ovviando anche ad anni di mancati interventi strutturali”.