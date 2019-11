Ristrutturare con l’ecobonus, incontro alla Carlo Ponzini Arredamenti

A conclusione delle celebrazioni dedicate al centenario della Carlo Ponzini Arredamenti, in linea con la rassegna “10×10=100” del maggio scorso, la storica azienda piacentina propone “3×3 – 3 Domeniche x 3 Eventi di Cultura e Design”.

Un tris di appuntamenti, dal 17 novembre al 15 dicembre, per condividere ancora una volta con tutta la città l’importante traguardo dei primi cento anni di vita (1919-2019).

Si parte col primo evento, rivolto in particolare ai giovani, su ristrutturazioni e agevolazioni finanziarie, in programma domenica 17 Novembre, ore 18, presso lo showroom Carlo Ponzini Arredamenti in via Genova 25 a Piacenza

“Ecobonus come ristrutturare o arredare la casa spendendo 100 e pagando 50, grazie alla legge di “Bilancio 2020”.

Un viaggio alla scoperta di una “finanziaria” che prevede il rimborso da parte dello stato del 50% cash …ovvero alla fine dei lavori e non più in 10 anni. Questa iniziativa, in grado di aprire nuovi scenari al mondo della ristrutturazione è poco conosciuta e ancora non del tutto spiegata agli utilizzatori finali. Nell’incontro si parlerà anche del mercato immobiliare, delle sue strategie e dinamiche, dell’evoluzione di questo settore con uno sguardo a quanto accade nella nostra città.

Intervengono: Giorgio Visconti, dottore commercialista, Nicola Mangiavacca, titolare agenzia 1 Banca di Piacenza; Carlo Ponzini, architetto.

INGRESSO LIBERO

Lo showroom di Via Genova inoltre ospiterà per tutta la durata della rassegna un’esposizione permanente: una mostra, dedicata ai cento anni dell’azienda in rapporto al design di questo secolo, con percorsi suggestivi in tre tipologie di casa, “Minimalista”, “alla…Milanese” e “Classica”.

L’ambiente espositivo sarà inoltre arricchito da alcuni pezzi storici di Poltrona Frau, prestigioso marchio che collabora da sempre con la famiglia Ponzini.

A ricordo della giornata, in omaggio ai partecipanti, una pubblicazione relativa alle opere realizzate negli ultimi 10 anni dalla Carlo Ponzini.