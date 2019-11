Ritrovata a Piacenza 17enne scomparsa da Conegliano

È stata ritrovata a Piacenza una 17enne di Conegliano (Treviso) della quale non si avevano più notizie da domenica scorsa, dopo che la ragazza era uscita per recarsi ad una funzione religiosa.

Era stata la madre a denunciarne la scomparsa lanciando un appello, rilanciato dai media nazionali, e avanzando sospetti su un giovane che avrebbe adescato la figlia, conosciuta in chat, convincendola o costringendola a fuggire. La stessa ragazza nelle scorse ore aveva contattato la madre con una videochiamata dicendole di stare bene ma di non voler far ritorno a casa.

Le indagini dei carabinieri hanno però permesso di rintracciarla a Piacenza; sarebbe stata raggiunta all’interno di un’abitazione nella quale si trovava. Sta bene e nelle prossime ore farà ritorno a casa.