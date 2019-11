Gruppo Piacentino

Giovedì, 21 novembre, presso la Cascina Scottina di Saliceto di Cadeo, si è svolta l’assemblea annuale del Rotary Club di Fiorenzuola d’Arda.

Il Presidente Francesco Timpano e i soci si sono dati appuntamento per fare un bilancio delle prime attività di questo anno rotariano.

E’ stata l’occasione per verificare la progettualità messa in campo rispetto agli obiettivi che il Club si era prefissato dallo scorso giugno.

Il Presidente ha ripercorso le numerose iniziative realizzate in questi primi tre mesi di mandato ma, soprattutto, ha illustrato i progetti che dovranno trovare realizzazione nel 2020. Grazie al coinvolgimento dei soci, si concretizzeranno: un progetto di sostegno medico nelle aree meno raggiungibili dell’Alta Val d’Arda, una serata di incontro con la Protezione Civile, un approfondimento in tema finanziario.

Le attività vedranno anche un largo spazio riservato all’area culturale con due importanti appuntamenti presenti nel cartellone del Teatro Verdi di Fiorenzuola.

Non mancheranno iniziative con un impatto a livello globale: la campagna Rise Against Hunger (per combattere la fame nel mondo), il sostegno ad Africa Mission e il consueto scambio culturale con il club francese di Marignane con cui il Rotary di Fiorenzuola è gemellato.

Nel corso della serata, inoltre, si è fatto anche il punto sullo stato di salute del Club.

Una Commissione, presieduta da Stefano Sfulcini, è stata incaricata di analizzare i risultati di un questionario di gradimento che tutti i soci hanno compilato.

Ne è emerso un livello di soddisfazione elevato nei confronti dei vari aspetti che il Club coinvolge, dalle attività alla comunicazione, ai risultati. E’ stata anche l’occasione per rilevare qualche criticità su cui, nel corso dei mesi a venire, il Club si focalizzerà.

L’assemblea ha proceduto anche all’analisi dei bilanci finanziari, sia di quello consuntivo che di quello preventivo, per riuscire ad ottimizzare risorse e potenzialità.

L’ultima parte della serata è stata dedicata all’individuazione delle future cariche sociali.

Su proposta della Commissione composta dal Presidente in carica, gli ultimi tre Past President e il Presidente Eletto, l’assemblea ha individuato il nuovo presidente per l’anno 2021/22.

Si tratta di Tiziana Meneghelli, socia dal 2017, docente di Scuola Secondaria.

Infine, si è proceduto all’elezione del Consiglio direttivo per il prossimo anno rotariano.

La nuova squadra, alla fine delle votazioni, è risultata composta dal Presidente Fausto Arzani, il Past President Francesco Timpano, il Presidente Eletto Tiziana Meneghelli, il vicepresidente Rinaldo Onesti e il Tesoriere Maurizio Pericotti. I consiglieri invece saranno: Franco Spaggiari, Stefano Sfulcini, Edvige Francesconi e Claudio Mazzari.

Il prof. Timpano ha chiuso la serata augurando un buon lavoro alla nuova squadra e ricordando che gli elementi che faranno sempre la differenza per un Club Rotary saranno “la condivisione di obiettivi e iniziative e il coinvolgimento dei soci”