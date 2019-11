Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia: primo Concorso “Rotary a 4 zampe”

Gruppo Piacentino

ROTARY PIACENZA VALLI NURE E TREBBIA: PRIMO CON CONCORSO “ROTARY A 4 ZAMPE”

Domenica 24 novembre 2019 il Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia organizza, con il patrocinio del Comune di Rivergaro ed in collaborazione con la pro-loco di Rivergaro, “Tramballando” ed il Gruppo cinofilo “La lupa”, il primo Concorso “Rotary a 4 zampe”, concorso di simpatia per tutti gli amici cani, di ogni razza ed età.

Durante l’evento sono previsti intrattenimenti per bambini, partecipazione di associazioni amiche degli animali, vin brulè e bevande calde, oltre a dimostrazioni dei volontari della LUPA (ricerca e salvataggio), set fotografico e tanto altro. La manifestazione si terrà sulle Rive di Rivergaro, zona «Feste»; In caso di maltempo alla «Fabbrica 54» di Larzano (Via Larzano, 50 Rivergaro).

L’apertura iscrizioni è prevista per le ore 14, il costo di iscrizione è di 8 €. Tutto il ricavato sarà devoluto al Gruppo Cinofilo La Lupa O.D.V. per l’allestimento dei veicoli di soccorso. Per Info e pre-iscrizioni: telefono 3351276489; mail: rcpiacenzavallinureetrebbia@gmail.com.

