Roveleto, via ai lavori per le nuove coperture del cimitero

Passate le commemorazioni dei defunti, avvio lavori presso il cimitero di Roveleto (Piacenza).

“I lavori sono stati assegnati – illustra Marco Bricconi, sindaco di Cadeo a nome dell’Amministrazione Comunale, che investirà circa 90 mila euro per l’intervento – e l’intervento riguarderà la copertura cimiteriale dell’ala vecchia, ovvero tutta l’area che si affaccia su via Zappellazzo”.

“Andremo ad intervenire in primis con la demolizione delle parti di intonaco deteriorate, con il rifacimento e la ritinteggiatura. In seguito si passerà al rifacimento della copertura con l’eventuale smaltimento delle parti in amianto” – spiega l’assessore Alessandro Genesi.

Nell’opera di restyling saranno coinvolti anche cittadini che hanno nell’area delle cappelle private e devono provvedere alla loro sistemazione: “Era già stato dato avviso ai cittadini della possibilità di unirsi a questo tipo di intervento e sono arrivate diverse segnalazioni di interessamento”, conclude l’assessore Genesi.