Rugby Lyons, corso di formazione per allenatori con Sergio Zorzi

La società Rugby Lyons organizza un corso allenatori a tema “L’allenamento efficace” tenuto da Sergio Zorzi.

Il corso si terrà sabato 23 novembre 2019 nella sede di ASD Rugby Lyons di Via Rigolli, 68 – Piacenza dalle ore 9.30 – ricevimento e accreditamento dei partecipanti – alle 16.00; la partecipazione al corso avrà un costo di 50€ (pranzo incluso) e conferirà ai partecipanti l’attestato di aggiornamento di II livello. Il corso è aperto ad allenatori minirugby, giovanili, seniores ma anche a semplici appassionati.

Per confermare la partecipazione alla giornata formativa è necessario inviare una mail di richiesta a segreteriarugbylyons@gmail.com con i dati della persona richiedente (nome, cognome, società appartenente) e ricevuta o cro della quota di iscrizione da versare con bonifico a: ASD RUGBY LYONS c/o Banca Centropadana – IBAN IT 48 H 08324 12603 000000100720 – con causale: Corso Zorzi + “cognome dell’allenatore”. In caso di mancata partecipazione verrà rimborsato solo il 50% della quota (25€)

Per ulteriori info contattare:

Marco Cerbi (responsabile tecnico minirugby Lyons) email: marcocerbi@gmail.com cell. 3477687067

Segreteria Lyons segreteriarugbylyons@gmail.com tel. 0523 594222