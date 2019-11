Rugby, nel primo derby emiliano i Lyons fanno visita al Valorugby

Dopo la pausa per le coppe europee torna il Peroni TOP12. Arrivato alla 5° giornata il massimo campionato italiano di rugby vede in testa l’Argos Petrarca Rugby a 19 punti, seguito dal Femi-CZ Rugby Rovigo Delta a due punti di distanza e un terzetto di squadre a quota 16 punti: Valorugby Emilia, Kawasaki Robot Calvisano e Fiamme Oro.

Sitav Rugby Lyons Piacenza è invece al nono posto, con quattro punti in classifica, davanti a Colorno, Lazio e i Medicei. I bianconeri sono però attesi da una delle trasferte più difficili di tutto il campionato, sul campo del Valorugby Emilia, per il primo derby emiliano della stagione.

I “Diavoli” reggiani sono una delle squadre che ambiscono al titolo di campione d’Italia, e già nelle prime giornate hanno fatto vedere di cosa sono capaci. Attualmente hanno la miglior difesa e il secondo miglior attacco (dietro solo al Petrarca) del campionato, e sono inciampati solo sul campo del Lafert San Donà alla seconda giornata. La squadra di Coach Manghi, reduce da un’annata conclusa al quarto posto in campionato e con la prima storica vittoria in Coppa Italia, in estate si è ulteriormente rinforzata con gli innesti in prima linea di Chistolini (20 caps con la Nazionale) e Luhandre Luus dalle Zebre, mentre tra i trequarti spicca l’arrivo del veterano del campionato Denis Majstorovic da Rovigo. I Lyons hanno già fatto visita al Valorugby nella seconda giornata di Coppa Italia, uscendo sconfitti per 47-12.

Per i Lyons l’avvicinamento alla partita è stato movimentato dall’annuncio del nuovo acquisto Kyle Stewart dalla Nuova Zelanda, che andrà a rinforzare la prima linea bianconera nel ruolo di pilone destro. Per vedere in azione il nuovo arrivato bisognerà però ancora attendere la prossima partita, e la prima linea bianconera si consola con il ritorno a pieno regime di Cafaro. L’head coach Gonzalo Garcia ha parlato della situazione della sua rosa: “Abbiamo ancora qualche infortunato purtroppo, con Cafaro che rimane l’unico recuperato per questa sfida. La squadra ha potuto affrontare qualche giorno un po’ più tranquillo, ma abbiamo fatto in modo che il ritmo e l’attenzione non calassero: sono soddisfatto del lavoro svolto in queste due settimane. Avendo anche avutolo scorso weekend libero da partite abbiamo cercato di lavorare su diversi aspetti del gioco, dove riteniamo più importante migliorare. La strada da fare è ancora lunga e abbiamo necessità di continuare a lavorare”.

Tra i protagonisti di questa prima parte di stagione c’è sicuramente Riccardo Capone, giovane trequarti ala prelevato in estate dall’Accademia Federale. Finora è stato sempre impiegato dallo staff tecnico, mettendo anche a segno due mete dimostrando personalità nonostante i soli 19 anni: “Mi sono ambientato subito in questa nuova realtà: ho trovato un’ottima accoglienza da parte di tutti, dai compagni di squadra allo staff tecnico, con una società alle spalle ben strutturata che ci aiuta sempre tanto. È la mia prima esperienza in un campionato di così alto livello e sto cercando di migliorarmi il più possibile seguendo i consigli degli allenatori: finora credo di aver sviluppato piuttosto bene il mio gioco in difesa, dove sapevo di avere qualche lacuna, e nelle letture di gioco. Spero di poter aggiungere ancora dei pezzi alla mia crescita”.

Riccardo ha anche parlato della prossima difficile sfida: “Ci siamo preparati molto duramente a questa sfida, analizzando bene l’avversario. È una squadra a cui piace avere possesso e giocare ad alto ritmo, noi dovremo essere capaci di mettere tanta preziosa e contrattaccare negli spazi aperti”.

Per i Leoni è in arrivo un’altra sfida difficile, come gran parte delle partite del campionato. Su uno dei campi più tosti del Peroni TOP12, i bianconeri cercheranno di mettere sabbia negli ingranaggi del Valorugby Emilia. Appuntamento allo Stadio “Mirabello” per sabato 30 novembre, alle ore 15 per questa sfida importante per entrambe le formazioni, prima di una lunga pausa di tre settimane.

Sitav Rugby Lyons: Via G.; Capone, Paz, Conti, Bruno (Cap); Guillomot, Fontana; Parlatore, Petillo, Bance; Cemicetti, Masselli; Acosta, Rollero, Cafaro. A disp: Cocchiaro, Canderle, Greco, Pedrazzani, Tedeschi, Bottacci, Via A, Subacchi. All: Garcia, Baracchi