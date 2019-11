Sabato tutti in sella per la Christmas Ride a favore dell’Hospice

Pedalando alla Christmas Ride per sostenere la Casa di Iris. Appuntamento sabato 30 novembre a La Fabbrica di Larzano di Rivergaro (via Comunale 50) per due ore di cycling il cui intero ricavato sarà destinato all’Hospice di Piacenza.

LA LOCANDINA CON LE INFORMAZIONI

La struttura, che si occupa di fornire tutti i servizi previsti dai livelli assistenziali propri della rete di cure palliative per i malati in fase avanzata (dal controllo terapeutico dei sintomi della malattia al supporto psicologico per ospiti e famigliari), ha preso vita nel giugno 2011 grazie alla volontà dell’associazione “Insieme per l’Hospice”. La struttura piacentina, dotata di 16 posti letto, va ad aggiungersi all’altro hospice già presente nel territorio piacentino dal 2005, a Borgonovo.

L’hospice necessita costantemente di fondi per la copertura dei costi di gestione ed ammortamento. Per questo la Fondazione Casa di Iris, nata dall’associazione Insieme per l’Hospice, si occupa a tempo pieno di reperire fondi in favore della struttura. Chiunque voglia contribuire a far sì che “La casa di Iris” continui la sua attività può donare il 5×1000 della dichiarazione dei redditi indicando il codice fiscale 91093060332.

Ci sono altri modi per sostenere la Fondazione Hospice:

– Con un versamento postale sul c/c n°:1009445345, intestato a Fondazione Casa di Iris – P.zza Cavalli 2, 29121 Piacenza.

– Con un bonifico bancario presso BANCA DI PIACENZA – CODICE IBAN IT 24 V 0515612611 CC0520000 717, intestato a Fondazione Casa di Iris.

– Con un assegno bancario non trasferibile, intestato a Fondazione Casa di Iris, accompagnato dai dati del donatore.

– Attraverso lasciti testamentari, polizze assicurative, trattamenti di fine rapporto. E’ possibile, inoltre, partecipare alle iniziative annuali di raccolta fondi che vengono organizzate in occasione della Pasqua, del Natale, o di altre occasioni particolari.