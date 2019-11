Saliceto di Cadeo, lavori di manutenzione alla rete idrica

Lavori di manutenzione in vista per l’acquedotto di Saliceto di Cadeo (Piacenza).

Martedì 19 novembre dalle ore 13,30 alle 17, verranno effettuati lavori volti all’efficientamento ed al rinnovo di alcune parti della della rete. Durante l’effettuazione degli interventi l’erogazione dell’acqua verrà sospesa.

Una volta terminati i lavori, e ripresa l’erogazione di acqua potabile, saranno attuate operazioni di spurgo dell’acquedotto per pulire le tubature e rimuovere gli eventuali depositi eventualmente rimasti nelle condotte. Si invitano pertanto gli utenti a fare scorrere un poco l’acqua una volta che l’erogazione verrà ripristinata. Gli impianti, tuttavia, dovranno essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.

Per eventuali informazioni e segnalazioni è possibile contattare il numero verde Ireti 800 038 038. In caso di maltempo l’intervento verrà effettuato il primo giorno utile alla stessa ora.