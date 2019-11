Mentre sotto la pioggia circa 500 “sardine” – 7-800 secondo gli organizzatori – riempivano piazza Taverna a Fiorenzuola per far sentire la propria voce contro Matteo Salvini, nel pomeriggio di domenica 24 novembre, sempre nel comune della Val d’Arda, il leader della Lega ha incontrato un nutrito numero di sostenitori e rappresentanti locali di partito nella pista di pattinaggio coperta Felix in via Corridoni, in una tappa del suo “tour” a sostegno della candidata alla presidenza dell’Emilia Romagna Lucia Borgonzoni.

“Il 26 gennaio è l’occasione giusta: o si vince in Emilia-Romagna o si attendono altri 50 anni. Sento che possiamo farcela” – le parole di Matteo Salvini al pubblico – “Vengo da Rimini – ha continuato -, dove ho incontrato artigiani, commercianti, imprenditori, pescatori, agricoltori. Tutti accomunati da una medesima emozione: sono “incazzati” a morte con il Governo.

“Il voto in Emilia Romagna – ha poi rilevato – è anche un voto per tagliare una burocrazia che in questa Regione sta uccidendo le imprese. Una burocrazia che è stata studiata a livello di partito e di sindacato non a livello di comunità”.

“Non sono per i sondaggi – ha detto ancora il leader del Carroccio -, ma però questi dicono che se si votasse oggi il Governatore non si chiamerebbe Stefano ma Lucia Borgonzoni, e la Lega sarebbe la prima forza politica in Regione. Ho bisogno di voi in questi 64 giorni – il suo appello finale -, siate custodi della voglia di cambiamento: portate nelle fabbriche, nelle scuole, nelle aziende, negli ospedali la voglia e la possibilità di cambiamento”.