“Sarò un coordinatore di apertura e ricomposizione, per rafforzare gli ideali di Fi”

“E’ come nelle squadre di calcio: i cambi si fanno quando decide l’allenatore: possono essere decisi al 50′, così come al 75′ del secondo tempo” dice Gabriele Girometta, sindaco di Cortemaggiore, da poche settimane alla guida di Forza Italia Piacenza, alla sua prima uscita pubblica in occasione dell’incontro con il senatore Maurizio Gasparri, per presentare il sostegno accordato a Lucia Borgonzoni (Lega) per la candidatura alla presidenza della Regione Emilia Romagna.

Un ingresso, quello nel campo delle elezioni regionali in Emilia Romagna, arrivato davvero al limite, al posto di Jonathan Papamarenghi, assessore alla cultura del Comune capoluogo.

“Il coordinatore regionale parla di una scelta fatta sulla mia persona – continua Girometta -, io ho accettato e cercherò di dare il meglio possibile per il mio partito e per questa società che ha bisogno di recuperare un partito di centrodestra con dei valori come quelli di Forza Italia”.

La sfida, più che prossima ormai già sul tavolo, è rappresentata dalle regionali del 26 gennaio.

La rosa dei candidati è ancora in corso di definizione. “Su indicazione del partito stiamo guardando a chi, nell’area civica, sia intenzionato a sposare il progetto liberale di Forza Italia. Sono arrivato su un treno in corsa – ribadisce Girometta – e stiamo cercando di riallineare le cose”.

“Sarò un coordinatore di apertura, di ricomposizione. Punto ai militanti, ai nuovi iscritti e simpatizzanti per rafforzare i nostri ideali. Ci riuscirò o meno non lo so, ma quando mi ci metto i risultati arrivano, questo è il mio modo di lavorare: con il rispetto delle regole e cercando la massima condivisione con tutti”.