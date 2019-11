Scontro frontale tra due autovetture a San Giorgio Piacentino poco prima delle 8 del 19 novembre.

Una Renault Clio e Fiat Punto, per cause al vaglio della PolStrada di Piacenza, si sono scontrate in prossimità dell’incrocio tra via Alcide De Gasperi e via Papa Giovanni XXIII.

Sul posto immediati soccorsi sanitari con un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e l’auto infermieristica del 118. I vigili del fuoco hanno invece provveduto alla messa in sicurezza delle due vetture incidentate.