Dinamica ancora da chiarire quella dell’incidente che ha coinvolto una vettura, un furgone cassonato e una bici a Piacenza nel pomeriggio di sabato 16 novembre all’incrocio tra via Rogerio e via Grandi, a poca distanza dal comando della Polizia Municipale.

Secondo una prima ricostruzione una Fiat 500 proveniva da via Filippo Grandi in direzione di via Dante Alighieri, mentre il Ducato proveniva da via Rogerio in direzione di via Antonio da Pordenone, la bici proveniva invece da via Rogerio in direzione di via Bartolomeo Baderna.

Il bilancio è di tre feriti lievi e un contuso: sono stati soccorsi dalle ambulanze di Croce Rossa e delle Pubbliche di S. Giorgio e Valnure. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.

La polizia municipale nel compiere i rilievi ha multato anche due auto posteggiate in area vietata troppo a ridosso dell’incrocio.