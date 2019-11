Scontro tra Castelvetro e Villanova, quattro feriti

Incidente nel tardo pomeriggio di giovedì in provincia di Piacenza.

E’ accaduto poco dopo le 17 lungo la provinciale dei Due Ponti, nel tratto tra San Giuliano di Castelvetro e Cignano di Villanova (Piacenza). Coinvolti un pick up e un’auto, che si sono scontrati per cause in corso di accertamento: un impatto molto violento, tanto che dopo lo scontro il pick up si è ribaltato in mezzo alla carreggiata, mentre la vettura è finita fuori strada terminando la propria corsa in un canale.

Scattata la macchina dei soccorsi, sul posto sono intervenute le ambulanze della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore e Busseto e l’ambulanza infermieristica di Fiorenzuola, insieme ai vigili del fuoco. Il bilancio dello scontro è di quattro persone ferite, una delle quali in condizioni serie trasportata all’ospedale di Cremona.

Dei rilievi si occupano i carabinieri.