“Scuole chiuse per il maltempo”, l’ordinanza “fake” del sindaco

Scuole chiuse a Piacenza a causa del maltempo, il messaggio fake del sindaco sulle chat di whatsapp.

Come si può vedere, ad esempio, dallo screen pubblicato sul profilo facebook di Sara Soresi (qui sotto), Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia, sta circolando dalla tarda serata di ieri, sulle chat whatsapp di asili e scuole, una falsa ordinanza del sindaco Patrizia Barbieri che – sulla base della allerta meteo della Protezione Civile – informa della chiusura delle scuole a Piacenza per la giornata odierna, 19 novembre.

“Vista l’allerta meteo pervenuta poco fa che prefigura uno scenario di pericolo per gli spostamenti di cittadini, studenti e lavoratori pendolari della scuola – si legge nel documento fake, datato 18 novembre e fatto passare come a firma del primo cittadino – ho deciso di emettere un’ordinanza e la chiusura delle scuole di ogni ordine sul territorio di Piacenza per la giornata di domani”.

LA SMENTITA DEL COMUNE – “Alla luce delle notizie circolate nelle ultime ore sui social, prive di ogni fondamento, riguardanti presunte ordinanze emesse dal sindaco di Piacenza in ordine alla chiusura odierna delle scuole causa maltempo, comunichiamo che tutte le scuole, di ogni ordine e grado, oggi a Piacenza sono aperte. E che il sindaco Patrizia Barbieri non ha emanato nessun provvedimento di chiusura delle stesse”.

SCUOLE CHIUSE, LA FALSA ORDINANZA DEL SINDACO