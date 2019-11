Secondo successo consecutivo per la Virtus Riverponte che aggancia il terzo posto

La Virtus riverponte che disputa la prima partita della stagione nel palazzetto di Calendasco mantiene la grinta ritrovata e riesce a vincere anche contro un Vico agguerrito e mai domo.

Vico, con una squadra tra le cui fila milita Roma che ha giocato anche a Piacenza in serie C, può contare su un roster di gente esperta a cui si aggiungono giovani promesse. Partono forte gli ospiti con Mazzeo e Roma, ma i ragazzi della Virtus, con Di Giorgio unico lungo di ruolo e Markovic, rispondono colpo su colpo portandosi in vantaggio alla chiusura del parziale sul punteggio di 14 a 11. Nel secondo periodo la partita sale d’intensità, la precisione di un Bricchi e di un Gregori strepitosi a cui non trema mai la mano e l’attenta difesa dell’asse Cottini, Bacigalupi e Pari, riesce a limitare fortemente i tiratori avversari. Si va al riposo lungo sul 37 a 30 a favore della Virtus.

Al ritorno in campo, dopo un momento di iniziale sbandamento coinciso con gli 8 punti messi a referto da Bozzetto, i ragazzi di coach Lucev con l’abile contributo dei fratelli Villani ricominciano a macinare gioco e punti, tanto che si determina un nuovo mini allungo sul punteggio di 56 a 51 alla fine del periodo. Nell’ultimo quarto Vico si rifà sotto grazie alla precisione del veterano Roma, che mette a referto nella partita 12 tiri liberi su 14 tentativi, ma la Virtus risponde con le bombe di Cottini e di Bricchi che garantiscono un vantaggio di 7 punti a 4 minuti dalla fine. Questo vantaggio rimane inalterarato fino al termine della contesa che si conlude sul punteggio di 70 a 63 a favore della Virtus.

Prossima partita casalinga a Ponte dell’Olio venerdì 22 novembre contro la Polisportiva Bibbianese.

VIRTUS RIVERPONTE – VICO BASKET 70/63 (14/11, 37/30, 56/51, 70/63)

VIRTUS: COTTINI 11, BRICCHI 20, BACIGALUPI 2, PARI 2,VILLANI T 3., VILLANI E.7. ,MASSARI, DI GIORGIO 5, PIROLO, MARKOVIC 5, GREGORI15. ALLENATORI LUCEV E BUSA