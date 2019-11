Seta, sabato per 7 ore non operative biglietterie e servizi informativi

Come informa Seta – la società che gestisce il trasporto pubblico locale – in una nota ufficiale, nella giornata di sabato 23 novembre, dalle ore 7 alle ore 14 circa, verrà effettuato il distacco della corrente elettrica presso la sede dell’azienda per un intervento di manutenzione straordinaria.

“A seguito di questa attività – fa sapere Seta – saranno temporaneamente non operativi il sito web, la rete delle biglietterie aziendali, i servizi di informazione in tempo reale (sia via web/app sia alle fermate), le numerazioni telefoniche aziendali di rete fissa. L’interruzione dell’operatività riguarderà i tre bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza“.

“Resteranno invece regolarmente funzionanti i servizi di informazione telefonica agli utenti forniti tramite il numero ripartito 840 000 216 e via WhatsApp 334 2194058”.

“Seta si scusa per gli eventuali disservizi – conclude la nota -, il cui impatto dovrebbe comunque essere limitato alla sola fascia oraria indicata”.