Si barrica in casa dopo la lite con la moglie e dà fuoco alla cucina. Arrestato per tentata strage

Si barrica in casa dopo aver picchiato la moglie e, con un coltello, stacca il tubo del gas della cucina per poi dargli fuoco utilizzando un accendino e una bomboletta spray.

Grazie all’intervento degli agenti un trentenne di origine romena è stato arrestato e le fiamme sprigionate nell’appartamento, domate con il supporto dei vigili del fuoco. L’accusa è di tentata strage, danneggiamento aggravato, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto è accaduto nella tarda serata del 28 novembre nella zona della Farnesiana a Piacenza.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo avrebbe iniziato – per motivazioni di carattere economico – a litigare con la moglie quando lei era ancora sul pianerottolo di casa, colpendola con calci e pugni.

La donna è riuscita a scappare e l’uomo, probabilmente in uno stato di ebbrezza alcolica, dopo aver dato fondo ad alcune bottiglie di spumante – con un coltello ha staccato il tubo del gas della cucina per poi dargli fuoco utilizzando un accendino e una bomboletta spray. Le fiamme si sono estese a un mobile di fianco al fornello, sprigionando un fumo denso.

A questo punto è stato chiesto l’intervento della polizia e dei vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto.

Grazie a un condomino, gli agenti sono riusciti ad avere accesso al contatore generale del gas dello stabile e a spegnerlo, perché c’era il forte timore che si potesse verificare un’esplosione.

Gli operatori, dotati di estintori e coperte ignifughe, si sono poi fatti strada verso l’appartamento della coppia, dove l’uomo si era barricato.

I poliziotti sono riusciti però a forzare la porta, a immobilizzare l’uomo e a portarlo al di fuori, mentre le fiamme sono state domate.

Il 30 enne ora si trova in carcere, mentre due agenti sono stati portati in pronto soccorso per le esalazioni di fumo respirate durante l’intervento.

“Il questore si è voluto sincerare dello stato di salute degli agenti – dice il capo di gabinetto Filippo Sordi -, grazie alla loro professionalità si è riusciti ad evitare il peggio. Il loro comportamento è encomiabile, per l’intervento svolto a rischio elevato della incolumità personale, svolto unitamente ai vigili del fuoco nello spegnimento delle fiamme”.