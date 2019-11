Si chiude con un workshop e un incontro aperto al pubblico il progetto “Genitori, figli e social network”

Nel pomeriggio di venerdì 29 novembre, l’Open Space 360° (via Scalabrini 19 a Piacenza) ospiterà l’evento conclusivo dell’iniziativa “Genitori, figli e social network: percorsi di educazione civica 2.0”, realizzata grazie ai fondi della Regione Emilia Romagna destinati ai Centri per le Famiglie, nell’ambito del Piano Adolescenza 2019.

Il progetto, promosso e coordinato dall’associazione Le Valigie Aps, nel mese di settembre ha visto l’allestimento, presso il Centro per le Famiglie alla Farnesiana, della mostra “Schermo nero. C’è un uomo dietro la tastiera”, con opere realizzate dagli studenti del liceo Cassinari. Tra ottobre e novembre è seguita una serie di incontri di approfondimento per i genitori dei ragazzi del Settore Giovanile della società sportiva Gas Sales, categorie Under 16 e Under 18.

L’appuntamento di venerdì sarà diviso in due fasi. Dalle 15 alle 18, Angelo Calza e Matteo Marchetti, educatori professionali della Casa del Fanciullo, terranno un workshop rivolto a professionisti del settore educativo e dell’insegnamento, incentrato sull’utilizzo dei media per costruire, con i ragazzi, strumenti e attività volti a una fruizione responsabile del web. Dalle 18.30 alle 20, con il saluto introduttivo dell’assessore ai Servizi Sociali Federica Sgorbati, il seminario sarà aperto non solo agli operatori professionali, ma a tutti i genitori interessati, per tracciare un bilancio del percorso svolto e condividere una riflessione teorica grazie alla collaborazione scientifica dell’Università Cattolica.

Accanto a Calza e Marchetti, esperti in media education, interverranno infatti, il sociologo e docente della Facoltà di Scienze della Formazione Piermarco Aroldi, direttore dell’Osservatorio di ricerca sui media e la comunicazione dell’ateneo e la psicologa Sonia Ranieri, professore associato di Psicologia Sociale.

Entrambe le sessioni sono a ingresso libero e gratuito per tutti. Tra le 18 e le 18.30, verrà allestito un buffet per i partecipanti a cura del bar “Piccoli Mondi” gestito dalla Asp Città di Piacenza.