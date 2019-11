Si ferma a soccorrere un automobilista, travolta da una vettura: grave ragazza

Sono gravi le condizioni di una ragazza investita da una vettura nel pomeriggio di 14 novembre a San Giorgio (Piacenza).

E’ accaduto lungo la provinciale 6, alle porte del paese, poco dopo le 17.30. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto: secondo una prima ricostruzione, la ragazza, insieme ad un’amica, si era fermata per aiutare un automobilista finito fuori strada quando è stata travolta da una Punto che sopraggiungeva in quel momento in direzione di San Giorgio; l’utilitaria si è poi scontrata a sua volta con un’altra auto.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorsi, con l’ambulanza della Pubblica Assistenza San Giorgio e l’auto infermieristica: la ragazza è stata trasportata al pronto soccorso in condizioni serie. Praticamente illesa invece l’amica che si trovava con lei al momento dell’incidente. Sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco.

Per ricostruire esattamente quanto accaduto sono impegnati gli agenti della polizia municipale dell’Unione Valnure Valchero con il comandante Paolo Giovannini. L’incidente ha causato disagi alla circolazione.