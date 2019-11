Incidente nella notte di sabato a Piacenza, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Una Fiat Punto, dopo l’una e 30, si è schiantata contro il dehors di un bar in via XXIV Maggio: alla guida una ragazza che non ha riportato gravi ferite. Sul posto la Croce Rossa e i carabinieri per i rilievi. Pare che la conducente abbia fatto tutto da sola e fortunatamente nessuno sostava di fronte all’esercizio quando l’auto è piombata dalla strada.