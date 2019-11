Si svelano calendario e agenda 2020 dell’Arma. Omaggio all’eroismo quotidiano dei carabinieri

Un “calendario” narrativo, con storie di eroismo quotidiano dei carabinieri, raccontate dalla scrittrice Margaret Mazzanti, vincitrice di premi tra cui lo Strega e il Campiello, e illustrate da Mimmo Paladino, artista internazionale presente al Metropolitan Museum of Art.

E’ questa la cifra del calendario storico – e agenda – 2020 dell’Arma dei carabinieri, presentati ufficialmente all’Eur a Roma, alla presenza del sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi e del comandante generale Giovanni Nistri. In contemporanea anche al comando provinciale di Piacenza, il colonnello Marco Iannucci comandante del reparto operativo dei carabinieri, a fianco del maggiore Stefano Bezzeccheri, comandante della stazione di Piacenza, hanno illustrato il nuovo lunario.

“Il calendario 2020 racconta ogni mese – spiega il colonnello Iannucci – una storia diversa, per mettere in evidenza l’eroismo quotidiano, l’umanità e la solidarietà che noi carabinieri mettiamo in campo, a fianco dei cittadini”. Il colore dorato richiama il centenario dal 5 giugno 2020, quando fu concessa all’Arma la prima medaglia d’oro al valor militare, mentre nella pagina centrale è proposta la rappresentazione storica della carica di Pastrengo del 1848, con i carabinieri a difesa di re Carlo Alberto.