Sistemi RFID: cosa sono e come funzionano

Nell’industria moderna i tempi di gestione dell’inventario e delle operazione logistiche sono importantissimi, la necessità di tenere sempre sotto controllo un prodotto in tutta la sua filiera produttiva è quindi una cosa fondamentale. Certamente può sembrare un compito complicato, ma non lo è nel caso l’azienda sia dotata di tecnologie all’avanguardia capaci di automatizzare questi processi. I sistemi RFID sono senza dubbio la migliore soluzione in questo contesto, vantando anche un costo non elevato e una notevole longevità degli hardware.

Come funziona la tecnologia RFID – L’RFID funziona grazie alla presenza di due elementi: un tag e un reader. Il tag, chiamato in gergo trasponder, è il chip che contiene i dati, questo, grazie ad una piccolissima antenna, è in grado di comunicare con il reader per mezzo di onde radio. Il reader ha il compito di leggere le informazioni comunicate dal tag e di interfacciarsi con il sistema informatico a cui è collegato, il quale gestirà poi le operazioni.

I tag possono essere di due tipi:

: sono dotati di batteria e, di conseguenza, di un raggio d’azione e di capacità di memoria elevati. Di contro, hanno costi più alti e dimensioni maggiori, inoltre la batteria potrebbe esaurirsi causando la perdita dei dati. Passivi: ricevono l’energia dal reader. Hanno un raggio d’azione minore e meno capacità di memoria, ma hanno costi inferiori e non presentano i rischi di un dispositivo a batteria.

RFID: una grande risorsa per le operazioni di logistica – Affidarsi a questo tipo di dispositivi, tra cui spiccano i Sistemi Rfid di Infinityid, può presentare grandi vantaggi ad un’azienda nelle sue operazioni di logistica. Un tag, applicato sulla merce desiderata o inserito nel suo imballaggio, consente di digitalizzare l’entità desiderata e, successivamente, di identificarla mediante segnale radio. I vantaggi che questi sistemi possono apportare all’attività in questo modo sono molti, il più evidente è la velocità con la quale si possono compiere operazioni altrimenti molto lunghe. La registrazione del tag può avvenire direttamente al momento dell’ingesso della merce, consentendo di velocizzare i controlli sulla consegna, sulle spedizioni e sulle operazioni di inventario. In questo modo, diviene possibile eliminare la maggior parte dei supporti cartacei utilizzati in magazzino, con la deteriorazione che questi hanno, e la possibilità di errori umani.

I sistemi RFID rendono inoltre possibile la lettura simultanea di più oggetti della merce, favoriscono il data mining e possono anche essere usati come sistemi di antitaccheggio. Con una sola implementazione tecnologica si andrebbero quindi a facilitare molti compiti, nonché a risolve diversi problemi.

RFID e Barcode: in cosa differiscono – La grande differenza tra un sistema RFID e i barcode (codici a barre) risiede nel fatto che i secondi, a differenza dei primi, hanno la necessità di essere visibili per comunicare con il sistema informatico. Lavorando con onde radio, invece, nei sistemi RFID il tag non deve essere necessariamente a portata visiva del reader, grazie alla capacità delle onde radio di passare agevolmente attraverso la maggior parte dei materiali.

I vantaggi apportati in termini di efficienza da questa differenza sono notevoli: una lettura tramite RFID può avvenire senza intervento umano, non essendo necessaria l’azione di posizionare il codice in modo che il reader lo possa “vedere” al meglio, inoltre, nei sistemi RFID, i dati, essendo memorizzati all’interno di un chip, non vanno incontro all’usura causata dall’umidità e dalla sporco come nel caso dei codici a barre.

Infine, come già ricordato, grazie al fatto che i sistemi RFID comunicano tramite onde radio, sarà possibile analizzare più prodotti in contemporanea, velocizzando ancora maggiormente le operazioni, cosa non possibile con i tradizionali barcode.