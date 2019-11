Sorpresi dalla “piena” finiscono in un canale a Veratto. Salvati e sanzionati

Sorpresi dalla “piena” del fiume Po nell’area golenale di Veratto di Sant’Imento (Piacenza), sono stati salvati – e multati – dalla Polizia Locale.

Due persone sono finite nei guai per non aver rispettato il divieto di allontanamento dall’area vicino al Grande Fiume, di cui il sindaco Raffaele Veneziani ha disposto l’evacuazione. I due, a bordo di un Suv, sono finiti fuori strada, con l’auto infilata in un canale e l’acqua del Po in rapida salita nel pomeriggio del 25 novembre.

Sono state quindi tratte in salvo e poi, appunto sanzionate. Il luogo dove è accaduto l’incidente è stato, dopo poco tempo, completamente sommerso dal Po.