Sottopasso Borghetto, stop agli allagamenti “Garantita sicurezza circolazione”

E’ stato concluso nei giorni scorsi, da parte del Comune di Piacenza, l’intervento di ripristino del collegamento tra i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche esistenti nel sottopasso ferroviario della linea Milano-Bologna in via Ferdinando di Borbone e il Rio Borghetto, nella parte intubata in prossimità dello stesso sottopasso.

L’intervento, lungamente richiesto in particolare dagli abitanti della zona e delle frazioni di Borghetto e di Roncaglia, garantisce ora il corretto smaltimento delle acque meteoriche provenienti sia dalla carreggiata stradale sia dalla sede ferroviaria, impedendo così l’allagamento che si verificava nel sottopasso, rendendo impraticabile ed estremamente pericolosa la circolazione stradale in quel punto.

“La risoluzione dell’annosa problematica, per cui ringrazio il prezioso lavoro degli uffici e dei tecnici – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Tassi – permette di garantire la sicurezza della circolazione su quel tratto di strada, rispondendo finalmente in modo positivo alle legittime richieste che provenivano in questo senso”.