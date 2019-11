Strumenti e creatività, torna a Spazio 2 il corso base di Graphic Design

Dopo il sold out dei corsi della passata stagione, a Spazio2 torna Rebecca Sottosanti con il corso base di Graphic Design, che porterà gli iscritti ad imparare le tecniche base del mondo della grafica.

Un percorso lungo 13 incontri in partenza lunedì 13 gennaio, che si pone l’obiettivo di prendere confidenza con i programmi più utilizzati nel campo grafico, Photoshop – Illustrator – Indesign; acquisendo le nozioni base che permetteranno di arrivare, al termine delle attività, a dare vita a vere e proprie elaborazioni creative.

Un corso adatto sia a chi si vuole avvicinare al mondo della grafica per passione e per divertimento ma che allo stesso tempo dà già le competenze necessarie per chi intende utilizzare gli strumenti e le tecniche che verranno presentate, a scopo lavorativo. Tutto questo grazie alle competenze della docente Rebecca Sottosanti, acquisite durante gli studi che l’hanno portata al conseguimento della laura in Design a Firenze.

Per ulteriori informazioni e per entrare nel dettaglio delle lezioni, potete cercare Spazio2 sui profili social oppure andare sul sito www.spazio2.piacenza.it.