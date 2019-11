SuperLega, al Palabanca Gas Sales – Perugia (0-2) DIRETTA

GAS SALES PIACENZA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA 0-1 (22 – 25; 22 – 25)

Turno infrasettimanale per la Gas Sales Piacenza che mercoledì sera alle ore 20.30 affronta al PalaBanca alla settimana giornata di SuperLega Credem Banca una delle corazzate di questo campionato, la Sir Safety Conad Perugia.

Uscita vincitrice al tie break contro Vero Volley Monza, la Gas Sales Piacenza è ripartita a fare punti, tornando così alla vittoria: sotto 2-1 la truppa di mister Gardini è stata brava a recuperare lo svantaggio e trascinata da Alessandro Fei e Dick Kooy ha conquistato la seconda vittoria stagionale. Proprio nella scorsa partita, il capitano della Gas Sales Piacenza ha scritto la storia, mettendo a segno 14 punti che gli hanno permesso di raggiungere e superare il record di punti detenuto da Hristo Zlatanov. Ora il nuovo record da battere è a quota 9694. Tra i biancorossi sugli scudi anche Dick Kooy: lo schiacciatore, arrivato a Piacenza quest’estate, nel match contro Monza ha messo a terra 20 punti (2 ace ) con il 52% in attacco, confermandosi uno degli uomini più pericolosi su cui può contare coach Gardini.

Dall’altra parte della rete la Sir Safety Conad Perugia arriva al PalaBanca dopo la netta vittoria contro Vibo Valentia per 3-0. De Cecco e compagni a quota 13 punti in campionato occupano al momento la quarta piazza in classifica: gli umbri in questa prima parte di stagione hanno però già conquistato il primo titolo a disposizione, la Supercoppa Italiana. Coach Heynen sceglierà solo all’ultimo se schierare Aleksander Atanasijevic, tenuto a riposo domenica contro Vibo per un problema fisico; gli ospiti, inoltre, dovranno fare a meno dell’infortunato Ricci (frattura del metacarpo della mano sinistra). Tra le fila della Sir il pericolo numero uno si chiama Wilfredo Leon: è lui, infatti, il miglior realizzatore al servizio del campionato con ben 18 ace messi a segno. Il cubano, inoltre, è secondo nella classifica dei top scorer di questa stagione con 122 punti a referto (primo Kurek con 136 punti).

Ex della partita, Alexander Berger, schiacciatore austriaco ora in forza alla Gas Sales Piacenza commenta così alla vigilia del match di domani sera: “Nella gara contro Monza abbiamo dimostrato che siamo una squadra. Nella gara contro Monza abbiamo dimostrato che siamo una squadra che ci crede fino all’ultimo e tutti sono pronti a scendere in campo e dare il 100%. Siamo sulla buona strada e dobbiamo continuare così. Mercoledì sarà un piacere poter rivedere e salutare i miei ex compagni di squadra, a Perugia ho trascorso tre stagioni intense. Loro sono una squadra forte con tanti campioni, anche se in questo momento hanno qualche infortunato come Ricci, ma noi vogliamo fare bene.” tanti campioni, anche se in questo momento hanno qualche infortunato come Ricci, ma noi vogliamo fare bene.”

La partita tra la Gas Sales Piacenza e Sir Safey Conad Perugia sarà trasmessa in diretta streaming su Lega Volley Channel alle ore 20.30.

7a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Mercoledì 20 novembre 2019, ore 18.50

Allianz Milano – Leo Shoes Modena Diretta RAI Sport

Mercoledì 20 novembre 2019, ore 19.30

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Calzedonia Verona Diretta Eleven Sports

Mercoledì 20 novembre 2019, ore 20.30

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Top Volley Latina Diretta Eleven Sports

Itas Trentino – Kioene Padova Diretta Eleven Sports

Gas Sales Piacenza – Sir Safety Conad Perugia Diretta Eleven Sports

Giovedì 21 novembre 2019, ore 20.30

Consar Ravenna – Cucine Lube Civitanova Diretta RAI Sport

Turno di Riposo: Vero Volley Monza

Classifica: Cucine Lube Civitanova 21, Itas Trentino 17, Leo Shoes Modena 15, Sir Safety Conad Perugia 13, Allianz Milano 9, Calzedonia Verona 9, Kioene Padova 6, Consar Ravenna 6, Vero Volley Monza 6, Gas Sales Piacenza 5, Top Volley Latina 3, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 1

1 incontro in meno: Allianz Milano, Kioene Padova, Top Volley Latina, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia; 1 incontro in più: Cucine Lube Civitanova, Sir Safety Conad Perugia