E’ partito domenica 3 Novembre con il “Trail del Castagno” a Costa di Bettola (Piacenza) il Trofeo invernale di trail running piacentino, organizzato da Synergy a.s.d. sotto l’egida di ASI nazionale, che si disputerà su tre prove.

Ogni prova sarà caratterizzata da due percorsi con distanze differenti, Trail (23 km) e “Short” (13km): sei le categorie, suddivise in base all’età, per la distanza “Trail”, mentre per il percorso “Short” si terrà conto dei primi tre classificati assoluti maschili e femminili. Alle due principali distanze si affianca sul percorso “Short” anche la categoria Dog Trail, nella quale verranno premiati sempre i primi tre classificati assoluti nelle categorie femminile e maschile: si tratta di una disciplina al debutto nel piacentino con un trofeo dedicato e la Synergy, supportata da Camilla Pellegrini – grande esperta nell’ambiente tanto da potersi fregiare di un titolo europeo – crede di poter far bene coinvolgendo anche atleti locali e non.

Il Trail del Castagno è andato in scena sotto una pioggia incessante e nonostante ciò i numeri si sono discostati di poco dalla prima edizione, con partecipanti in buona parte da fuori regione tra cui anche atleti arrivati da Roma. La gara è stata dura, il terreno caratterizzato da fango e sassi viscidi con cumuli di foglie, con strade a volte trasformate in ruscelli, ha visto primeggiare nella categoria short Davide Pau grazie al fair play di Enrico Gandolfi, che accortosi che l’avversario aveva sbagliato ingresso all’arrivo lo ha avvisato mantenendo la seconda posizione; sul terzo gradino del podio Davide Dinosio, distaccato di sette minuti. Nella categoria femminile primo posto per Markela Bello che ha preceduto di quindici minuti Francesca Zanotti, seguita a ruota da Paola Allodi.

Gianluca Poggioli si impone nella classifica assoluta sulla distanza Trail, distaccando di sei minuti Demetrio Castignola e Nicola Balordi, i quali chiudono il podio anche della categoria Junior; In quella Major successo per Giammaria Botti, davanti a Stefano Bettini e Paolo Lopinto, nei Cadetti primo posto per Luigi Vittorio Savlino davanti a Giulio Lazzarini, mentre nei Super Veterani vittoria per il sempreverde Renato Zanelli. Venendo infine alla categoria Dog Trail, a primeggiare è stato Riccardo Morandini, che ha distaccato di quasi 30 minuti Fabio Riva e di quaranta Alberto Fumi. Per tutti conclusione con il terzo tempo andato in scena all’agriturismo Il Castagno.

I prossimi appuntamenti del Winter Trail Trophy sono in calendario l’8 dicembre con il Trail dei Cavalieri e il 5 gennaio con il Trail della Lumaca.