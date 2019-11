Tagliaferri (Fdi)”Sì a presepe, recite e albero di Natale per integrazione sociale e culturale”

Presepe, albero e recite di Natale anche nelle scuole emiliano-romagnole “per far conoscere e capire la nostra storia, come occasione unica di integrazione culturale e sociale nel rispetto di tutti”.

Lo chiede il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d’Italia in un’interrogazione in cui fa appello ai presidi e agli insegnanti visto che “lo Stato laico riconosce la festività cattolica del Natale come sua festa civile e, dunque, l’istituzione scolastica non può limitarsi a considerarlo un giorno di astensione dalle lezioni, ma dovrebbe spiegarne il significato e i motivi per i quali si celebra”.

Tagliaferri cita l’esempio dell’assessore alla Scuola di Fdi del Piemonte, Elena Chiorino, che ha proposto la medesima iniziativa per le scuole e gli alunni della sua Regione. Scelta che, aggiunge il consigliere, vuole essere inclusiva “anche per ragazzi che vengono da altre realtà, usi, costumi e credi differenti”.