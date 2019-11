Tamponamento a Cadeo e l’auto si ribalta, un ferito

Tamponamento tra 2 veicoli sulla strada statale 9, all’altezza dell’abitato di Cadeo, in prossimità dell’intersezione con lq strada provinciale 29 per Carpaneto Piacentino (Piacenza).

L’incidente si è verificato poco dopo le 8 del 4 novembre.

Uno dei due mezzi coinvolti, una Panda gialla, si è ribaltata su un fianco. Il conducente, un ragazzo di 21 anni. è rimasto ferito in modo lieve. E’ stato portato al Pronto Soccorso per accertamenti dalla Croce Rossa di Roveleto, giunta sul posto. Le sue condizioni non sono gravi.

Ai carabinieri è affidato il compito di ricostruire la dinamica del sinistro, mentre i vigili del fuoco sono stati impegnati nella messa in sicurezza della carreggiata.

Il traffico ha subito notevoli disagi, anche a causa dell’orario di punta.

Un secondo incidente si è verificato poco dopo e a poca distanza dal primo, a Roveleto di Cadeo. Anche in questo è rimasta ferita una ferita, in modo non grave.