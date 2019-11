Teatro Gioco Vita a fianco di Matera e Venezia, alle due città l’incasso del 24 novembre

Teatro Gioco Vita donerà alle città di Matera e Venezia, colpite dall’eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta sulla nostra penisola, gli incassi di domenica 24 novembre quando per la Rassegna di teatro per le famiglie “A teatro con mamma e papà” sarà in scena una doppia rappresentazione dello spettacolo “Ranocchio”.

La creazione di Teatro Gioco Vita, tratta dai libri illustrati di Max Velthuijs, uno dei più celebrati autori e illustratori per l’infanzia al mondo, con la regia di Fabrizio Montecchi e le scene di Nicoletta Garioni, interpretata da Deniz Azhar Azari e Tiziano Ferrari, è in programma al Teatro Gioia alle ore 16.30 e alle ore 18. Il centro di produzione teatrale piacentino diretto da Diego Maj è da sempre è fedele a un’idea di teatro che deve entrare nella vita delle persone e del paese, anche nei suoi aspetti meno rassicuranti (disagio, povertà, salute mentale, diverse abilità, realtà a più alto rischio culturale e sociale), anche nei momenti di difficoltà.

Perché il valore del teatro è anche quello di contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone e allo stesso tempo di sensibilizzare sulle problematiche che investono la società.

Il fatto poi che vadano a favore di Matera e Venezia gli incassi di uno spettacolo per i bambini e le famiglie acquisisce un ulteriore significato, per la proposta di trascorrere una domenica pomeriggio in modo diverso unendo teatro e solidarietà. Imparando fin da piccoli, anche grazie al teatro, la solidarietà e la condivisione.

E poi Ranocchio e i suoi amici affrontano insieme i piccoli drammi di ogni giorno e le domande che questi pongono loro, riuscendo sempre a trovare una risposta positiva, e per questo ci confortano e ci trasmettono una grande voglia di vivere. Un messaggio positivo che vuole essere l’augurio che dai piccoli spettatori di Piacenza e dalle loro famiglie, grazie a Teatro Gioco Vita, viene rivolto alle città di Matera e Venezia e ai rispettivi abitanti.