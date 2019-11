Tecnico per la gestione del territorio e dell’ambiente, iscrizioni in scadenza per il corso alla Tadini

Scadono il 12 novembre i termini per l’iscrizione al nuovo corso promosso dal centro Tadini di Piacenza, per conseguire la qualifica di tecnico per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell’ambiente.

Dopo il successo della scorsa edizione, terminata in luglio con l’esame finale per 12 allievi, il Centro Tadini di Gariga di Podenzano (Piacenza) ha proposto un nuovo corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), rivolto a diplomati, disoccupati ed occupati, interamente finanziato dalla Regione Emilia Romagna e dal Fondo Sociale Europeo.

L’ambito di studio è quello della Geomatica, la disciplina che si occupa dell’acquisizione, interpretazione e divulgazione di informazioni georeferenziate, acquisite a distanza attraverso varie tecnologie e collegate a punti definiti della Terra. L’attività geomatica trova applicazioni in svariati settori, il corso si propone in particolare di applicarne i principi a due sfere attualissime: il monitoraggio e la gestione del territorio nell’ottica della difesa ambientale e l’agricoltura di precisione nel senso dell’ottimizzazione delle risorse e della programmazione di mezzi e attrezzature teleguidate.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, gli allievi verranno a contatto con i più moderni sistemi di telerilevamento, potranno esercitarsi nell’utilizzo di droni attrezzati con videocamere multispettrali, accedere a banche dati di immagini satellitari e rielaborarne i contenuti con software dedicati. Il corso godrà da una parte del fondamentale apporto di docenti universitari di Milano e Torino, pionieri della materia riconosciuti a livello internazionale e dall’altra del forte partenariato di aziende leader del settore tra le quali Consorzio Agrario Terrepadane, Consorzio di Bonifica, Horta s.r.l., Citimap, Spezia, Res Uvae,Geis, Difly s.r.l., Syngen.

Il corso, della durata complessiva di 800 ore, prevederà una parte di lezioni ed esercitazioni pratiche, un periodo di stage aziendale e successivamente l’esame, che rilascerà il Certificato di specializzazione tecnica superiore in Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente, riconosciuto a livello europeo.

Le iscrizioni sono attualmente aperte e si chiuderanno il 12 novembre, si invitano i potenziali interessati a visitare il sito www.centrotadini.com o chiamare lo 0523524250 per informazioni e iscrizioni.