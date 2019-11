Qualche nube (con schiarite) sabato, pioggia domenica. E’ il quadro del meteo nel week end nel piacentino.

Sabato 30 novembre nubi basse e banchi di nebbia insisteranno in pianura nella prima parte della giornata e nelle ore serali, schiarite nel pomeriggio. Si attende invece una domenica grigia, con la pioggia (di debole intensità in pianura, moderata sui rilievi) che cadrà lungo tutto l’arco della giornata. Nel week end in pianura le temperature saranno comprese tra 3 e 9 gradi.

E se anche l’inizio della prossima settimana non sarà dei migliori, con cielo nuvoloso e qualche pioggia nella giornata di lunedì, da martedì – fa sapere Arpae – l’ingresso di correnti settentrionali porterà un temporaneo miglioramento con progressivi rasserenamenti e una marcata flessione delle temperature. Successivamente tempo variabile con possibilità di precipitazioni a causa dell’azione di un minimo di bassa pressione presente sul Mediterraneo occidentale.