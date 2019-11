Una nuova allerta meteo, arancione e gialla, per la Provincia di Piacenza: attesi temporali e vento, sotto osservazione piene e frane.

Come riportato nel bollettino della Protezione Civile Emilia Romagna, a partire dalla serata del 7 novembre sono previste precipitazioni che interesseranno i rilievi centro-occidentali e la pianura occidentale per poi estendersi sul resto della regione nel corso della giornata di domani 8 novembre, in attenuazione nella seconda parte della giornata. Le precipitazioni potranno risultare anche a carattere di rovescio temporalesco di tipo organizzato sulle zone di crinale del settore centro-occidentale, assumendo carattere nevoso sulle cime dell’Appennino. Venti da sud-ovest lungo i rilievi, forti lungo il crinale appenninico con venti di ricaduta sulla Romagna (valori compresi tra 62 e 74 Km/h e raffiche localmente superiori).

In virtù di questo quadro climatico, queste sono nel dettaglio le allerte emanate dalla Protezione Civile (valide dalle 12 di giovedì 7 alle 24 di venerdì 8 novembre)

– Codice Arancione per rischio Idrogeologico sulla zona G (colline fra Parma e Piacenza);

– Codice Giallo per rischio idrogeologico sulle zone E, C e A (tutti i crinali e le zone pedecollinari fra Parma e la Romagna);

– Codice Giallo per rischio Idraulico sulle zone C, E, G (collina centro-occidentale);

– Codice Giallo per Temporali sulle zone E e G (collina fra Modena e Piacenza);

– Codice Giallo per Vento sulle sottozone A1 e A2, B1, C1, E1 e G1 (l’intero crinale appenninico e la pianura romagnola).

NUVOLOSO NEL WEEKEND – Dopo le piogge di venerdì, per quanto riguarda sabato 9 novembre, a Piacenza è atteso un leggero miglioramento: la giornata sarà caratterizzata da nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno, seguite poi da schiarite in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima attesa è 12°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1850m.

Giornata nuvolosa anche domenica 10 novembre, con possibili piogge a partire dalla tarda serata. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1600m.