Tennistavolo, continua la serie positiva della Teco Corte Auto: anche Coccaglio ko

Continua la serie positiva della Teco Corte Auto di tennistavolo, che supera anche il fanalino di coda Coccaglio con un netto 4-1.

Non è stata però una passeggiata per le magiostrine – in campo con Valentina Roncallo, Arianna Barani e Valentina Sabitova (a riposo Paskauskiene) – visto che ben tre incontri sono terminati alla “bella”. Alla fine un successo meritato, ma onore alle bresciane che davvero non hanno mollato dimostrando ottime cose. Dal canto proprio il Corte incamera il quarto risultato utile consecutivo portandosi a due punti dalla capolista Castelgoffredo con un incontro in meno.

Insomma, le cose in casa magiostrina vanno per il meglio, considerando anche che la sfida è stata l’occasione per continuare a valorizzare la propria linea verde.

CLASSIFICA

1 CASTELGOFFREDO 10

2 TECO CORTE AUTO 8

3 EPPAN 4

4 BAGNOLO 3

5 NORBELLO 2

6 AUTTRO NORI CAGLIARI 1

7 COCCAGLIO 0