Tennistavolo, il Reggio Emilia dei piacentini atteso da un test impegnativo contro Castel Goffredo

Dopo un week end di pausa, torna l’appuntamento di campionato di serie A2 di tennistavolo per il Reggio Emilia Ferval a trazione piacentina.

Sabato la formazione dove militano i magiostrini Mattia Crotti e Luca Ziliani e il castellano Stefano Ferrini (che si allenano a Cortemaggiore) oltre al mantovano Damiano Seretti (ex di turno) affronterà il Castel Goffredo nel match in programma alle 17,30 sui tavoli cittadini reggiani di via Mazzacurati. Reggio comanda la classifica con 8 punti, frutto di 4 vittorie in altrettante partite, a +1 su Cagliari e a +2 sulla stessa Castel Goffredo, unica formazione a far rallentare gli isolani.

Un team, quello lombardo, di alto spessore con i fratelli Luca e Marco Bressan e il mantovano Alberto Redini e già affrontato lo scorso anno in A2 da Reggio Emilia.

Nella foto di Paolo Giorgio, il Reggio Emilia Ferval di A2 maschile